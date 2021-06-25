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Первый этап строительства планируется завершить в феврале 2023 года. Новый аэропорт в Новокузнецке будет соответствовать статусу миллионника.

Улучшая экологию. В Таштагольском районе зарыбляют водоёмы.

Потратят деньги на собственное дело. Кузбасские аграрии могут вернуть часть средств, потраченных на проведение весенних полевых работ.

Сотрудник регионального медиахолдинга «Кузбасс» — победитель городского конкурса. Анастасия Подоляко — Молодое лицо Кемерова.

С подиума — в кадр. Кемеровские ученицы модельного агентства приняли участие в съёмках полнометражного художественного фильма.