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В регион привезли больше 75 тысяч доз вакцины. Для увеличения пропускной способности пунктов, где можно поставить прививку, решено продлить их режим работы.
До сих пор без благ цивилизации. Ремонт колодца привел к тому, что половина деревни Сарапки осталась без доступа к воде.
По региональной программе «Моя новая школа» в Новокузнецке отремонтировали одно их старейших зданий.
Любители классики и современной поэзии и прозы встретились на главном культурном событии года. В Кузбассе впервые прошел масштабный российский фестиваль «Книжная площадь».
В Кемерове подвели итоги конкурса «Молодое лицо города». В одной из номинаций победила и журналист телеканала «Кузбасс Первый» Анастасия Подоляко.