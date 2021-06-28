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В регион привезли больше 75 тысяч доз вакцины. Для увеличения пропускной способности пунктов, где можно поставить прививку, решено продлить их режим работы.

До сих пор без благ цивилизации. Ремонт колодца привел к тому, что половина деревни Сарапки осталась без доступа к воде.

По региональной программе «Моя новая школа» в Новокузнецке отремонтировали одно их старейших зданий.

Любители классики и современной поэзии и прозы встретились на главном культурном событии года. В Кузбассе впервые прошел масштабный российский фестиваль «Книжная площадь».

В Кемерове подвели итоги конкурса «Молодое лицо города». В одной из номинаций победила и журналист телеканала «Кузбасс Первый» Анастасия Подоляко.