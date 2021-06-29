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Новый рекорд вакцинации и решение актуальных вопросов. В Кузбассе состоялось заседание штаба по охране здоровья населения.

Начало масштабного строительства. Сергей Цивилев принял участие в закладке камня будущего производства в Новокузнецке.

Территория семейного отдыха. Сегодня в Кемерове состоялся пресс-тур по Московской площади.

Для взаимодействия бизнеса, власти, молодежи, ученых и исследователей. В Новокузнецке открылось новое пространство «Точка кипения».

Спасение редкого гостя. В Кемерове волонтёры выхаживают птенца болотной совы.