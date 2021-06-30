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Получить ответ лично от Владимира Путина. Глава государства в 18-й раз отвечает на интересующие граждан вопросы.

Оптимальный вариант для отопления. Новую газовую котельную сдали в поселке Металлургов Новокузнецкого района.

Уникальный проект. Кузбасский подросток разработал приложение для помощи людям, перенесшим поражение лицевого нерва.

Исполнили мечту юного кемеровчанина. Газета «Кузбасс» продолжает благотворительную акцию «100 добрых дел».

Не могут поделить тротуар. Между пешеходами и теми, кто ездит на электросамокатах разгорается дорожная война.