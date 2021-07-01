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Сделают не только крышу. На каком этапе ремонт учреждения, о котором рассказала новокузнечанка Владимиру Путину?

Крысы приходят в гости, а дом разрушается из-за сырости. Кемеровчане уже два года борются за комфортные условия. За помощью они обратились в нашу редакцию.

По маршруту великого писателя. В Кузбассе проходят Дни Достоевского.

Первая зарплата. Более 12 тысяч кузбасских подростков смогут трудоустроиться на время летних каникул.

Подростки скручивают ниппельные колпачки с чужих автомобилей. За это могут заработать не только лайки, но и судимость.