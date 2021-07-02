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Отремонтируют за полгода. Министр образования Кузбасса провела встречу с педагогами и родителями воспитанников новокузнецкой школы-сада №235.

Дождь в квартирах. Собственники кемеровского дома опасаются, что их дом не доживет до капитального ремонта.

Ориентир — на развитие. Перспективы сотрудничества с компаниями Германии и Австрии обсудили в Кузбассе.

На высоком уровне. Сборная России по дзюдо прибыла в Кузбасс для подготовки к Олимпийским играм.

Отмечается во всем мире. Сегодня — Международный день спортивного журналиста.