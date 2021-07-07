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Кадетское училище, культурно-образовательный кластер, ледовый дворец «Кузбасс». Кемеровскую область с рабочим визитом посетил Владимир Путин.
Добиться законного права. Наша редакция помогла кемеровчанину получить статус жителя блокадного Ленинграда.
Боевые машины в областной столице. Авиационная группа «Стрижи» выступит в Кемерове 10 июля.
Отметить памятные места. В Калтане прошла акция «Прошагай город».
300-летию промышленного освоения Кузбасса и 65-летию округа посвящается. В Мысках прошли соревнования по мотокроссу.