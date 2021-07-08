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Безопасность превыше всего. Владимир Путин после визита попросил обратить внимание на взлётно-посадочную полосу кемеровского аэропорта.

Авиашоу в честь юбилея региона. В Кемерово приземлились 7 МИГ-29 прославленной авиационной группы высшего пилотажа.

Легендарный Су-17М4. Сквер «Боевая слава Сибири» в Ленинске-Кузнецком пополнился новым экспонатом.

Золотая, изумрудная и бриллиантовая. В День семьи, любви и верности в Кузбассе чествовали крепкие браки.

Проверка знаний. В Калтане прошли квесты, посвящённые юбилею региона.