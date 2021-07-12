В выпуске:

Особые территории. Ещё 12 тысяч гектаров лесов вокруг северной и южной столиц региона взяты под охрану государства.

«Стрижи» покорили. Легендарная авиационная группа высшего пилотажа приняла участие в праздновании юбилея региона и в воздухе, и на сцене.

Арт-пространства, выставки под открытым небом и бесплатные экскурсии в музеях. Как Кузбасс отметил долгожданный юбилей.

Более 300 студентов со всей России. Сегодня состоялось открытие международной молодёжной стройки «Кузбасс 300».

В поисках впечатлений. Дайджест об интересных местах Кузбасса.