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Особые территории. Ещё 12 тысяч гектаров лесов вокруг северной и южной столиц региона взяты под охрану государства.
«Стрижи» покорили. Легендарная авиационная группа высшего пилотажа приняла участие в праздновании юбилея региона и в воздухе, и на сцене.
Арт-пространства, выставки под открытым небом и бесплатные экскурсии в музеях. Как Кузбасс отметил долгожданный юбилей.
Более 300 студентов со всей России. Сегодня состоялось открытие международной молодёжной стройки «Кузбасс 300».
В поисках впечатлений. Дайджест об интересных местах Кузбасса.