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Когда действительно важен каждый рубль. У Мии Кузнецовой обнаружили редкое генетическое заболевание.
Новые ФАПы, врачебные амбулатории и 35 тысяч современного оборудования. Что сделано в медицине за 1000 дней подготовки к юбилею Кузбасса?
Поддержали инициативу местных жителей. В посёлке Тайжина открылся спортивный зал.
Закинуть удочку. Водоём в деревне Береговая зарыбили крупным карпом.
Удачный старт на международном уровне. С серебряными медалями первенства мира из Литвы вернулись двое кузбасских спортсменов.