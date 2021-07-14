В выпуске:

Более тысячи новых и современных. Строительство аэропортов и автомагистралей. Расскажем, что сделано в транспортной сфере за последние 1000 дней.

Инвестиционная привлекательность региона. Срок функционирования всех четырех ТОСЭР Кузбасса будет продлен до 2030 года.

Правила трезвости. В России ужесточили штрафы за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Новый фестиваль в живописном уголке Кузбасса. В Таштагольском районе отметили праздник кедра.

Июльский лёд. Хоккеисты кемеровского «Кузбасса» готовятся к новому сезону российской суперлиги.