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Модернизация системы образования — в приоритете. В Правительстве Кузбасса продолжается подведение итогов работы за 1000 дней подготовки к 300-летию региона.

Частный сектор в последнюю очередь? В Рудничном районе уже больше месяца не вывозят мусор.

План будет перевыполнен. В Кузбассе продолжаются работы по благоустройству дворов и общественных территорий.

По следам Чихачёва. Кузбасские школьники повторяют путь первооткрывателя.

Время возможностей. Сегодня отмечается всемирный День навыков молодёжи.