В выпуске:
Для удобства пациентов и медиков. В Мариинске отремонтировали корпус больницы, который с 2017 года стоял недостроенным.
Устранить недочёты. В Новокузнецке прошел очередной штаб по строительству инфекционной больницы.
Приспособиться к жизни с ограничениями. Готовится к эфиру очередной выпуск проекта «Другие возможности».
Самый масштабный. 15 августа в Кемерове пройдёт «Небофест» — финальная точка чемпионата мира по парашютному спорту.
Болеем за наших. В Токио официально открылись Олимпийские игры. Участвуют трое кузбассовцев.