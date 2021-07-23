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Для удобства пациентов и медиков. В Мариинске отремонтировали корпус больницы, который с 2017 года стоял недостроенным.

Устранить недочёты. В Новокузнецке прошел очередной штаб по строительству инфекционной больницы.

Приспособиться к жизни с ограничениями. Готовится к эфиру очередной выпуск проекта «Другие возможности».

Самый масштабный. 15 августа в Кемерове пройдёт «Небофест» — финальная точка чемпионата мира по парашютному спорту.

Болеем за наших. В Токио официально открылись Олимпийские игры. Участвуют трое кузбассовцев.