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Больше 30 пар поездов в сутки. Запущено движение по второму Байкальскому тоннелю.

15 километров дорог, две отремонтированных школы, 40 снесённых бараков и новое медицинское оборудование. Как преобразился Ленинск-Кузнецкий к 300-летию региона?

Шаг во взрослую жизнь. 29 июля — последний день приема документов в вузы на очное обучение.

Готовились на протяжении года. В Кемерове начали ремонтировать Центральную детскую школу искусств.

Время авторской песни. Традиционный межрегиональный фестиваль «Трехречье» прошел в Кузбассе.