В выпуске:
Благоустройство, ЖКХ, образование, медицина, культура. В Юрге подвели итоги работы по подготовке к 300-летию промышленного освоения региона.
Поддержка значимых проектов для региона. В Кузбассе состоялась ежегодная премия «Авант-Персона».
Оплата путёвки — не гарант реального отдыха. Подводные камни взаимодействия с турагентами.
Золотые стрелы Шории. В Новокузнецком районе начала работу школа для коренных и малочисленных народов Сибири.
Силовая, игровая и тактическая подготовка. Волейболисты «Кузбасса» болеют за российскую команду в Токио и сами не отстают.