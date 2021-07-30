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Благоустройство, ЖКХ, образование, медицина, культура. В Юрге подвели итоги работы по подготовке к 300-летию промышленного освоения региона.

Поддержка значимых проектов для региона. В Кузбассе состоялась ежегодная премия «Авант-Персона».

Оплата путёвки — не гарант реального отдыха. Подводные камни взаимодействия с турагентами.

Золотые стрелы Шории. В Новокузнецком районе начала работу школа для коренных и малочисленных народов Сибири.

Силовая, игровая и тактическая подготовка. Волейболисты «Кузбасса» болеют за российскую команду в Токио и сами не отстают.