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Защитить от подтопления. Реконструкция дамбы в районе слияния рек Томь и Чебал-Су началась в Междуреченске.

Исправить недочеты программы. В Прокопьевске состоялось очередное заседание региональной рабочей группы по вопросам переселения с подработанных шахтами территорий.

От 5 до 10 тысяч рублей на канцелярию, обувь и одежду. В Кузбассе продолжается благотворительная акция «Первое сентября — каждому школьнику»

Из библиотеки — в Детский информационный развивающий центр. Жители Калтана получили подарок к 300-летию Кузбасса.

Не роддом, а королевство. В кемеровском Областной детской больнице на свет появились разнополые двойняшки.