В выпуске:

Заметные изменения к 300-летию Кузбасса. Врачи Березовского получили возможность оказывать населению ранее недоступные виды медицинской помощи.

Проблема, которой уже больше десяти лет. Качество питьевой воды в поселке Крапивинский жители обсудили с депутатом Госдумы.

Расплескалась дождевая вода… в спальне и на кухне. Кемеровчане подсчитывают убытки после сильных ливней.

Инновационные лаборатории. 28 современных мастерских откроются в семи кузбасских техникумах и колледжах в новом учебном году.

Время новых идей и открытий. В Кузбассе стартует областная профильная смена актива «Республика Беспокойных Сердец».