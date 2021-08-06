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3 735 мест для юных кузбассовцев за три года. В регионе подвели итоги строительства детских дошкольных учреждений.

Когда на счету секунды. Кузбасский автопарк машин скорой помощи значительно расширился.

Строительство спортивного комплекса, детских садов и развитие туризма. Итог подготовки к юбилею региона в Междуреченске.

Кирпич за кирпичом возводят новое. В регионе готовятся к профессиональному празднику строители.

Новый сезон полевых экспедиций. Кузбасские поисковики отправляются на поля сражений Великой Отечественной войны.

Первая награда сильнейшего турнира планеты. Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Анастасия Ильянкова вернулась в Кузбасс.