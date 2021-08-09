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Всё идет по плану. Сергей Цивилев оценил ход строительства социальных объектов в Юрге.
Поддерживают инициативу. Свыше 230 тысяч человек уже проголосовали за присвоение Кемерову звания «Город трудовой доблести».
Праздник малочисленных коренных народов. Первый областной фестиваль «Тюльберский огонь» состоялся в Кузбассе.
Для охраны редких и исчезающих. В Берёзовском презентовали Красную книгу Кузбасса.
49 программ на выбор. В Кузбассе продолжают обучать специалистов по нацпроекту «Культура».