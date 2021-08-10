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С соблюдением всех мер безопасности. В Кузбассе обсудили подготовку и проведение предстоящих выборов в Госдуму.
Готовы на 98 с половиной процентов. Накануне отопительного сезона в регионе проводят гидравлические испытания тепловых сетей.
Цены ниже, а качество не хуже. Губернатор Сергей Цивилев предложил провести в Кузбассе школьные базары.
Звёзды мировой оперной сцены, лауреаты международных конкурсов и не только. В Кузбассе пройдёт Международный фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице».
Борьба за медали. Сегодня в Кузбассе официально стартует чемпионат мира по парашютному спорту.