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С соблюдением всех мер безопасности. В Кузбассе обсудили подготовку и проведение предстоящих выборов в Госдуму.

Готовы на 98 с половиной процентов. Накануне отопительного сезона в регионе проводят гидравлические испытания тепловых сетей.

Цены ниже, а качество не хуже. Губернатор Сергей Цивилев предложил провести в Кузбассе школьные базары.

Звёзды мировой оперной сцены, лауреаты международных конкурсов и не только. В Кузбассе пройдёт Международный фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице».

Борьба за медали. Сегодня в Кузбассе официально стартует чемпионат мира по парашютному спорту.