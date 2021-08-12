В выпуске:
Выездное совещание и встреча с местными жителями. Сергей Цивилев с рабочим визитом побывал в Мариинске.
Комплексный план по снижению выбросов. Масштабные преобразования в области экологии ждут Новокузнецк.
Вернули справедливость. Кузбасские шахтеры вновь могут получать бесплатный уголь.
Когда о правилах движения и перевозке рассказывают еще до рождения малышей. Новокузнецк присоединился к федеральному проекту «Детство без опасности».
Пора придумывать сразу несколько желаний. Кузбассовцы смогут увидеть звездопад.