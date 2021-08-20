В выпуске:

Сурепица и озимая пшеница уже в амбарах. В Кузбассе продолжается уборочная кампания.

Недоступная среда. Колясочник из Новокузнецка не смог уехать на автобусе, так как водитель не разложил для него пандус.

Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В год 300-летия Кузбасса преобразится 351 двор. Это на 51 больше, чем планировалось.

Награждены посмертно за бои в Великой Отечественной. Их медали до сих пор в архивах и музеях. Как вернуть медаль Героя родственникам?

Доставляют товары и продукты в отдаленные шорские поселки и не только. Таштагольский аэропорт готовится отмечать 40-летний юбилей.