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Сурепица и озимая пшеница уже в амбарах. В Кузбассе продолжается уборочная кампания.
Недоступная среда. Колясочник из Новокузнецка не смог уехать на автобусе, так как водитель не разложил для него пандус.
Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В год 300-летия Кузбасса преобразится 351 двор. Это на 51 больше, чем планировалось.
Награждены посмертно за бои в Великой Отечественной. Их медали до сих пор в архивах и музеях. Как вернуть медаль Героя родственникам?
Доставляют товары и продукты в отдаленные шорские поселки и не только. Таштагольский аэропорт готовится отмечать 40-летний юбилей.