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Учиться, чтя погоны на плечах. Сергей Цивилев принял участие в торжественной линейке Президентского кадетского училища.
Годовой запас витаминов. В Кузбассе стартовала благотворительная акция по раздаче овощных наборов.
Точки роста. В Кузбассе открылось еще 44 образовательных центра естественно-научной и технологической направленностей.
Настроены на победу. Матчем новокузнецкого «Металлурга» откроется регулярный чемпионат ВХЛ.
Пушкинская карта. Кузбасские школьники и студенты смогут бесплатно посещать культурные учреждения.