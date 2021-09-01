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Учиться, чтя погоны на плечах. Сергей Цивилев принял участие в торжественной линейке Президентского кадетского училища.

Годовой запас витаминов. В Кузбассе стартовала благотворительная акция по раздаче овощных наборов.

Точки роста. В Кузбассе открылось еще 44 образовательных центра естественно-научной и технологической направленностей.

Настроены на победу. Матчем новокузнецкого «Металлурга» откроется регулярный чемпионат ВХЛ.

Пушкинская карта. Кузбасские школьники и студенты смогут бесплатно посещать культурные учреждения.