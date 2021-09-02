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Больше 4 тысяч участников. Среди них — представители Кузбасса. На острове Русский начал работу Восточный экономический форум.

Медицина здесь станет доступнее. В нескольких территориях Кузбасса ввели в эксплуатацию новое оборудование.

В столице Башкортостана подвели итоги самых масштабных в России соревнований. Кузбассовцы — в числе лучших.

Добрые дела. Газета «Кузбасс» продолжает акцию, посвященную предстоящему вековому юбилею.

Элемент воспитания. Дети из центра реабилитации Анжеро-Судженска осваивают азы гончарного мастерства.