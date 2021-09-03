В выпуске:

Развитие неугольных отраслей экономики региона. Делегация Кузбасса подвела итоги участия в Восточном экономическом форуме.

Невинные жертвы. В День солидарности в борьбе с терроризмом кузбассовцы вспоминают трагедию в Беслане.

Чтобы проголосовал каждый. В Кузбассе приступили к печати избирательных бюллетеней к грядущим выборам.

Мастер-класс педагога из Австрии. Кузбасские вокалисты могут перенять зарубежный опыт.

Освоение нового пространства. В спорткомплексе «Сосновый» прошли первые тренировки.