В выпуске:

Не пропустить ни одну улику. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование убийства девочек в Киселевске на личный контроль.

Регион готов на 97%. Отопительный сезон в Кузбассе начнётся 15 сентября.

Отдать свой голос заранее. Больше тысячи избирательных участков уже открылись в Кузбассе.

В память о герое. В Кемерове около Президентского кадетского училища появится мемориальный комплекс, посвященный воину-освободителю Николаю Масалову.

Гол в пустые ворота. Первым поражением в чемпионате закончилась выездная серия для новокузнецкого «Металлурга».