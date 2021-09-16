В выпуске:

Финишная прямая подготовки. Уже завтра в Кузбассе свои двери откроют 1696 избирательных участков.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил строительство детских садов в Кемерове и темпы дорожных работ.

Что такое контент и как зарегистрироваться в соцсетях. В Кемерове вновь организованы бесплатные курсы для пенсионеров.

Около 300 школьников будут заниматься в обновленном Доме детского творчества села Сосновка Новокузнецкого района.

Ее нарекли богатыршей. В Кемерове родилась девочка весом 5 с половиной килограммов.