В выпуске:
Финишная прямая подготовки. Уже завтра в Кузбассе свои двери откроют 1696 избирательных участков.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил строительство детских садов в Кемерове и темпы дорожных работ.
Что такое контент и как зарегистрироваться в соцсетях. В Кемерове вновь организованы бесплатные курсы для пенсионеров.
Около 300 школьников будут заниматься в обновленном Доме детского творчества села Сосновка Новокузнецкого района.
Ее нарекли богатыршей. В Кемерове родилась девочка весом 5 с половиной килограммов.