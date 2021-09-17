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Определить будущее России. Сегодня стартовало голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Появились эскизы проекта Новокузнецкого аэропорта. В ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение жителей южной агломерации.

Качественная диагностика органов грудной клетки. Современную сеть компьютерной томографии установили в Кузбасской клинической больнице.

Есть пострадавшие. Серьёзная авария произошла сегодня на Волгоградской улице в Кемерове.

Осенняя пора — время ностальгии. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» продолжает принимать заявки на конкурс школьных фотографий.