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Доступная помощь. В городах Кузбасса выбраны места под строительство новых медучреждений.

Будут наказаны по всей строгости закона. Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Два в одном: место отдыха горожан и спасение от половодья. В Междуреченске завершилась реконструкция дамбы в Восточном районе города.

3 тысячи рублей на культурную жизнь. Школьники и студенты могут бесплатно посетить 16 учреждений Кузбасса, которые присоединились к проекту «Пушкинская карта».

Реабилитировались за поражение «Торосу». Новокузнецкий хоккейный клуб провёл финальную встречу первой домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ.