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Первый инновационный форум «300 инновационных людей и идей». Студенты и молодые учёные встретились с успешными предпринимателями и лидерами мнений.

Увеличили число компетенций. В Кузбассе стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс — 2021»

Снежный коллапс. В Кузбассе продолжают устранять последствия воскресного разгула стихии.

Чтят традиции. Фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой» прошел в Юргинском округе.

Регион, созданный для отдыха. Летний турпоток в Кузбассе увеличился на 11,5%.