В выпуске:
Первый инновационный форум «300 инновационных людей и идей». Студенты и молодые учёные встретились с успешными предпринимателями и лидерами мнений.
Увеличили число компетенций. В Кузбассе стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс — 2021»
Снежный коллапс. В Кузбассе продолжают устранять последствия воскресного разгула стихии.
Чтят традиции. Фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой» прошел в Юргинском округе.
Регион, созданный для отдыха. Летний турпоток в Кузбассе увеличился на 11,5%.