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Дополнительная мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изменения в законе о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и другие вопросы. Состоялось 25 заседание Парламента Кузбасса.

Уважение «серебряному возрасту». В Кузбассе прошли праздничные программы, выставки и экскурсии, посвящённые Дню пожилого человека.

Вместо полотен — чужие машины. Вместо кисти — острый предмет. Художника-вредителя ищут водители Южного района областной столицы и полиция.

Юбилейный концерт. Губернаторский симфонический оркестр открывает 40 сезон на сцене кузбасской филармонии.

Вольная борьба, киокусинкай карате, бокс, шахматы, а также настольный теннис и тяжёлая атлетика. В Калтанском городском округе после ремонта открылась спортивная школа.