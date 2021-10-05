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За особые заслуги. В Кузбассе прошел торжественный прием, посвященный международному Дню учителя.

Более 11 тысяч пациентов в год, 300 — единовременно. Новокузнецкая инфекционная больница начала прием пациентов.

Быстро и безопасно. Кузбассовцы смогут принять участие во Всероссийской переписи через портал «Госуслуги».

Соответствуют самым высоким мировым требованиям. Международная комиссия оценила ход подготовки объектов Кемерова к чемпионату мира по волейболу.

Не игрушки, а волшебные персонажи. В «Кузнецкой крепости» открылась выставка кукол Людмилы Колмогоровой.