В выпуске:
За особые заслуги. В Кузбассе прошел торжественный прием, посвященный международному Дню учителя.
Более 11 тысяч пациентов в год, 300 — единовременно. Новокузнецкая инфекционная больница начала прием пациентов.
Быстро и безопасно. Кузбассовцы смогут принять участие во Всероссийской переписи через портал «Госуслуги».
Соответствуют самым высоким мировым требованиям. Международная комиссия оценила ход подготовки объектов Кемерова к чемпионату мира по волейболу.
Не игрушки, а волшебные персонажи. В «Кузнецкой крепости» открылась выставка кукол Людмилы Колмогоровой.