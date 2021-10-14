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Дифференцированные стволовые клетки, получение графена, создание нанофильтров. В региональном центре по работе с одарёнными детьми завершается очередная профильная смена.

Успехи и проблемы на фронте борьбы за экологическую чистоту. В Новокузнецке проходит IV Сибирский экологический форум.

Поставить точный диагноз и выявить заболевание на ранней стадии. В медорганизации Кузбасса поступает новое оборудование.

Спектакли, экзисы и перфомансы. В Кемерове стартовал межрегиональный фестиваль-конкурс.

Кемерово примет команды Архангельска, Абакана, Москвы, Новосибирска Хабаровска, Иркутска. В областном центре состоится традиционный турнир «Кубок Михайло Волкова».