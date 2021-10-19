В выпуске:

Вакцинация, перепись населения и финансовая грамотность. По поручению Сергея Цивилева для кузбасских ветеранов разработают онлайн-лекции.

Учесть интересы жителей. Для кузбассовцев будет разработана программа лояльности при посещении туристического Шерегеша.

Причина — ухудшение эпидобстановки. Проверки проходят в общественных местах.

Общение, грамотность и организованность. Воспитанники новокузнецкого детского дома набирают популярность в социальной сети.

Проверить силы и возможности. В Кемерове стартовал турнир среди клубов высшей лиги по хоккею с мячом.