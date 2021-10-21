В выпуске:
Расширение перечня лиц, подлежащих вакцинации. Студентов региона старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19.
Тихая эпидемия. Узнать свой вич-статус предлагают жителям и гостям областной столицы
Кредиты, микрозаймы, финансовые пирамиды. Южную столицу региона посетил «Финансовый экспресс».
История города в телефоне. В Кузбассе стартовал первый в России культурно-исторический автобусный маршрут.
Эвакуация пострадавших на горнолыжных курортах. Кемеровский областной поисковый аварийно-спасательный отряд провёл тренировку на Танае.