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Расширение перечня лиц, подлежащих вакцинации. Студентов региона старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19.

Тихая эпидемия. Узнать свой вич-статус предлагают жителям и гостям областной столицы

Кредиты, микрозаймы, финансовые пирамиды. Южную столицу региона посетил «Финансовый экспресс».

История города в телефоне. В Кузбассе стартовал первый в России культурно-исторический автобусный маршрут.

Эвакуация пострадавших на горнолыжных курортах. Кемеровский областной поисковый аварийно-спасательный отряд провёл тренировку на Танае.