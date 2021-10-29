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Виновны восемь человек. В кемеровском суде озвучили приговоры по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

33 стандартных вопроса. Около миллиона кузбассовцев уже приняли участие во Всероссийской переписи населения.

Показать свой профессионализм. В Кемерове состоялись соревнования водителей скорых, которые приурочили к приближающемуся Дню автомобилиста.

Стартовой инициативой школьников стал просветительский проект к 9 мая. Состоялось первое заседание Совета старшеклассников при губернаторе.

Новое место отдыха. В Мысках открылся парк «Вокзальный».