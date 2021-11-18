В выпуске:

Ключ от всех дверей. Более 6 тысяч кузбассовцев уже получили бумажный сертификат с QR-кодом в МФЦ.

Диагностика на современном уровне. Новое оборудование поступило в больницы Новокузнецка, Кемерова и Мариинска.

Культурная программа. Симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева дал два концерта в Кузбассе.

Для детей и взрослых. Социальный проект «Мастерская добра» стартовал в одной из новокузнецких школ.

В финале — 15 команд. В Кемерове прошла Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов.