В выпуске:
Ключ от всех дверей. Более 6 тысяч кузбассовцев уже получили бумажный сертификат с QR-кодом в МФЦ.
Диагностика на современном уровне. Новое оборудование поступило в больницы Новокузнецка, Кемерова и Мариинска.
Культурная программа. Симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева дал два концерта в Кузбассе.
Для детей и взрослых. Социальный проект «Мастерская добра» стартовал в одной из новокузнецких школ.
В финале — 15 команд. В Кемерове прошла Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов.