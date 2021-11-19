В выпуске:

Реализация нацпроекта. В Калтане открылось отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Мелких проблем не бывает. В ноябре кузбассовцы жаловались на некачественную уборку снега, свалки и холод в квартирах.

В кемеровском аэропорту более чем на четверть сократилось время обслуживания самолётов. В воздушной гавани применяют бережливые технологии.

Ждут счастливых перемен в своей судьбе. Новая серия проекта «Где ты, мама?».

Петлички, синхроны, хрипы и пятки. Слова, которые понятны только нам и нашим коллегам. Всемирный День телевидения отмечается 21 ноября.