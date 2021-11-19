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Реализация нацпроекта. В Калтане открылось отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Мелких проблем не бывает. В ноябре кузбассовцы жаловались на некачественную уборку снега, свалки и холод в квартирах.
В кемеровском аэропорту более чем на четверть сократилось время обслуживания самолётов. В воздушной гавани применяют бережливые технологии.
Ждут счастливых перемен в своей судьбе. Новая серия проекта «Где ты, мама?».
Петлички, синхроны, хрипы и пятки. Слова, которые понятны только нам и нашим коллегам. Всемирный День телевидения отмечается 21 ноября.