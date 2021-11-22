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Самая быстрая канатная дорога в России. В Шерегеше заработал новый скоростной подъёмник.

Готовность 60%. В Междуреченске продолжается реконструкции дамбы в районе Чебал-Су.

Пик заболеваемости коронавирусом и сезонными заболеваниями пройден. Кузбассовцы стали меньше обращаться в поликлиники и в скорую помощь.

Стенка на стенку. В областной столице прошел 9-ый международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава».

Тренировки для особенных. В Центре социального обслуживания населения Ленинска-Кузнецкого открылся тренажерный зал для пожилых и инвалидов.