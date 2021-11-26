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Найден живым. Один из горноспасателей, которого уже наградили посмертно, смог выбраться из-под земли на «Листвяжной».

Халатность и недосмотр. Мнение жителей Кузбасса и родственников погибших о трагедии в шахте.

Итоги проверок. Следственный комитет завёл ещё одно уголовное дело — на сотрудников Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную» накануне трагедии.

Когда в душе патриот. Кузбасские школьники пополняют ряды «Юнармии».

Рыбы на поводках, алые слоны и сны Рембрандта. В Новокузнецком художественном музее открылась выставка живописи и графики.