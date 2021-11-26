В выпуске:
Найден живым. Один из горноспасателей, которого уже наградили посмертно, смог выбраться из-под земли на «Листвяжной».
Халатность и недосмотр. Мнение жителей Кузбасса и родственников погибших о трагедии в шахте.
Итоги проверок. Следственный комитет завёл ещё одно уголовное дело — на сотрудников Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную» накануне трагедии.
Когда в душе патриот. Кузбасские школьники пополняют ряды «Юнармии».
Рыбы на поводках, алые слоны и сны Рембрандта. В Новокузнецком художественном музее открылась выставка живописи и графики.