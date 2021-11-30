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Показатели метана — в «треугольнике взрываемости». Буровые работы на «Листвяжной» продлятся пять дней.
Как пробраться? Здание кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов завалило снегом.
Когда от мнения жителей зависит благоустройство. По программе инициативного бюджетирования в поселке Каз Таштагольского района построят спортивную площадку.
Всегда улыбкой отвечает на улыбку. Новая серия проекта «Где ты, мама?».
Осваивают новую технику. На горе Солнечной в Калтанском городском округе установили буксировочную канатную дорогу.