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Показатели метана — в «треугольнике взрываемости». Буровые работы на «Листвяжной» продлятся пять дней.

Как пробраться? Здание кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов завалило снегом.

Когда от мнения жителей зависит благоустройство. По программе инициативного бюджетирования в поселке Каз Таштагольского района построят спортивную площадку.

Всегда улыбкой отвечает на улыбку. Новая серия проекта «Где ты, мама?».

Осваивают новую технику. На горе Солнечной в Калтанском городском округе установили буксировочную канатную дорогу.