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Уже даже не проехать. Целый месяц жильцы одного из дворов в Рудничном районе областной столицы добиваются от коммунальщиков уборки снега.
С опережением сроков. В Новокузнецке продолжают реализацию федерального проекта «Чистый воздух».
Пошли навстречу предпринимателям. Власти Кузбасса разрешили работать клубам и ресторанам после 11 вечера.
Раскрашивают мир. Сегодня отмечают Международный день художника.
Дождались капитального ремонта. В Прокопьевске отремонтировали уже вторую школу по губернаторской программе.