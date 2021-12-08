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Уже даже не проехать. Целый месяц жильцы одного из дворов в Рудничном районе областной столицы добиваются от коммунальщиков уборки снега.

С опережением сроков. В Новокузнецке продолжают реализацию федерального проекта «Чистый воздух».

Пошли навстречу предпринимателям. Власти Кузбасса разрешили работать клубам и ресторанам после 11 вечера.

Раскрашивают мир. Сегодня отмечают Международный день художника.

Дождались капитального ремонта. В Прокопьевске отремонтировали уже вторую школу по губернаторской программе.