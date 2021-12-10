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В Кузбасс с рабочим визитом прилетел заместитель председателя Правительства России Александр Новак.

Аккумулируя общий опыт. 10 уникальных операций провели кемеровские кардиохирурги совместно с коллегами из международного альянса Билла Новика.

Долгожданный проезд. В Рудничном районе областной столицы открыли участок дороги, который сможет разгрузить движение.

В тройке лидеров среди 300 участников со всей страны. Кузбассовцы стали призерами всероссийского конкурса предпринимателей.

Исполнить чью-то мечту. В Кузбассе стартовала традиционная акция «Рождество для всех и каждого».