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Задача — улучшить меры безопасности. Губернатор Сергей Цивилев принял участие в заседании Госсовета по направлению «Энергетика».

Для здоровья мам и малышей. В родовом отделении областного Перинатального центра установили новое оборудование.

Когда технологии дают суперсилу. Второе место на всероссийских соревнованиях по кибатлетике заняла представительница Кузбасса.

Ждут родителей. Мы продолжаем рассказывать о детях, которые мечтают обрести семью.

Впервые в Кемерове. Грандиозное новогоднее цирковое шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Премьера на этой неделе.