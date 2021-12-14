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Задача — улучшить меры безопасности. Губернатор Сергей Цивилев принял участие в заседании Госсовета по направлению «Энергетика».
Для здоровья мам и малышей. В родовом отделении областного Перинатального центра установили новое оборудование.
Когда технологии дают суперсилу. Второе место на всероссийских соревнованиях по кибатлетике заняла представительница Кузбасса.
Ждут родителей. Мы продолжаем рассказывать о детях, которые мечтают обрести семью.
Впервые в Кемерове. Грандиозное новогоднее цирковое шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Премьера на этой неделе.