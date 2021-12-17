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Искусственная или настоящая? Под какую ёлочку кузбассовцы собираются класть подарки?

Дороги, городские объекты и маршруты, уборка снега и многое другое. Глава города Кемерова представил отчёт о проделанной за год работе.

Создать порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Вопросы особой экономической зоны 2 дня обсуждали кузбасские предприниматели.

В Кузбассе открываются площадки для проведения зимнего отдыха.

Поздравить и предостеречь. Необычный новогодний патруль работает на железнодорожном переезде в Кемерове.