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Причины ЧП расследуются. Работа шахты имени Рубана приостановлена до полной ликвидации очага возгорания.
Вернулся спустя десятилетия. В Курской области поисковики нашли останки кузбасского солдата и привезли на малую Родину для перезахоронения.
Самые вкусные обеды и завтраки. Столовые двух школ Кузбасса признаны лучшими в России.
Стало известно имя главного кузбасского волшебника. В этом году не только взрослое, но и детское жюри выбирало лучшего Деда Мороза.
Бессонные ночи коммунальщиков. Обильные снегопады установятся в Кузбассе из-за циклона.