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Доедут даже до труднодоступных пациентов. 25 автомобилей высокой проходимости поступили в больницы Кузбасса.

Появилось своё «Солнышко» у жителей Кемеровского района. В деревне Береговая открылся современный детский сад.

Праздничное настроение приходит в роддом. Деды Морозы оригинально поздравили тех, кто встретит Новый год в больничных стенах.

В новом формате. В Новокузнецке прошёл первый турнир по снежному регби.

Новый год один на всех. В Прокопьевске состоялся многонациональный хоровод.