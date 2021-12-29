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Доедут даже до труднодоступных пациентов. 25 автомобилей высокой проходимости поступили в больницы Кузбасса.
Появилось своё «Солнышко» у жителей Кемеровского района. В деревне Береговая открылся современный детский сад.
Праздничное настроение приходит в роддом. Деды Морозы оригинально поздравили тех, кто встретит Новый год в больничных стенах.
В новом формате. В Новокузнецке прошёл первый турнир по снежному регби.
Новый год один на всех. В Прокопьевске состоялся многонациональный хоровод.