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Ликвидация маршруток и повышение стоимости проезда. До начала транспортной модернизации в Кемерове остается четыре дня.

Сроки и качество под контролем. Сергей Цивилев проинспектировал строящиеся социальные объекты в Кемерове.

Конфликт был, но не в Кузбассе. Кадры перепалки педагога и ученика обсуждают в социальных сетях.

Подарить тепло детям. Новая серия проекта «Где ты, мама?».

На 17 процентов больше, чем в 2021-ом. Почти 225 тысяч посещений зафиксировано на кузбасских горнолыжных курортах в новогодние выходные.