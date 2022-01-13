В выпуске:

Праздник тех, кто владеет словом. Губернатор встретился с работниками СМИ Кузбасса.

Проверить знания. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в Кузбассе.

Как теперь добираться? Как часто будут ходить автобусы? Нужны ли будут пересадки? На самые распространенные вопросы о транспортной модернизации ответили в администрации Кемерова.

Новые имена. В Новокузнецке открылась выставка молодых художников.

Сколько уток живет в Кемерове? Жителей города приглашают на экологическую акцию.