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12 часовой рабочий день поликлиник, отмена плановых не экстренных операций и другие меры. Кузбасс готовится к волне респираторных заболеваний.

Благоустройство 300 дворов и 69 общественных пространств. Кузбасс в 2022 год готовится к масштабным преобразованиям.

Воспоминания сквозь слёзы. В канун дня полного освобождения советскими войсками от блокады города Ленинграда наши коллеги из Новокузнецка навестили ленинградцев — свидетелей тех событий.

В числе лучших. 4 спортсмена из Кузбасса примут участие в зимних Олимпийских играх, которые стартуют в феврале.

Студенты — артисты, исследователи и спортсмены. О достижениях молодых и амбициозных в нашем эфире.